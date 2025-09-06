Forum des associations Tonnay-Charente

Forum des associations Tonnay-Charente samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Sur les quais Tonnay-Charente Charente-Maritime

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Près de 40 associations sportives, culturelles, de solidarité et de loisirs de la commune seront réunies.

Sur les quais Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 95 animationssportives@tonnay-charente.fr

English : Association Forum

Nearly 40 sports, cultural, charity and leisure associations from the municipality will be in attendance.

German : Forum der Vereine

Fast 40 Sport-, Kultur-, Solidaritäts- und Freizeitvereine der Gemeinde werden zusammenkommen.

Italiano :

Saranno presenti quasi 40 associazioni sportive, culturali, comunitarie e ricreative della città.

Espanol :

Estarán presentes cerca de 40 asociaciones deportivas, culturales, comunitarias y de ocio de la ciudad.

