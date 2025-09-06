Forum des associations Tonnay-Charente
Forum des associations Tonnay-Charente samedi 6 septembre 2025.
Forum des associations
Sur les quais Tonnay-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Près de 40 associations sportives, culturelles, de solidarité et de loisirs de la commune seront réunies.
.
Sur les quais Tonnay-Charente 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 63 95 animationssportives@tonnay-charente.fr
English : Association Forum
Nearly 40 sports, cultural, charity and leisure associations from the municipality will be in attendance.
German : Forum der Vereine
Fast 40 Sport-, Kultur-, Solidaritäts- und Freizeitvereine der Gemeinde werden zusammenkommen.
Italiano :
Saranno presenti quasi 40 associazioni sportive, culturali, comunitarie e ricreative della città.
Espanol :
Estarán presentes cerca de 40 asociaciones deportivas, culturales, comunitarias y de ocio de la ciudad.
L’événement Forum des associations Tonnay-Charente a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan