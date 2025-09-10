Forum des associations Tréguier
Forum des associations Tréguier mercredi 10 septembre 2025.
Forum des associations
Gymnase Landreger Tréguier Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-10 14:00:00
fin : 2025-09-10 18:00:00
2025-09-10
Forum des associations, les domaines abordés seront variés sportif, culturel, social, solidaire, etc… .
Gymnase Landreger Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
