Forum des associations Treignac

Forum des associations Treignac samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations

Place de la République Treignac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Le Forum des associations se tiendra le samedi 6 septembre 2025 de 10h à 16h sur la place de la République de Treignac, en cas de pluie nous nous déplacerons à la Salle des Fêtes de Treignac.

Venez découvrir les activités proposées tout au long de l’année sur la commune.

Activités culturelles, sportives, travaux manuels.

Cette journée est également l’occasion d’échanges entre les associations et les habitants du territoire. .

Place de la République Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 00 49

English : Forum des associations

German : Forum des associations

Italiano :

Espanol : Forum des associations

L’événement Forum des associations Treignac a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze