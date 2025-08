Forum des associations Trévol

Forum des associations Trévol samedi 30 août 2025.

Forum des associations

Stade Trévol Allier





Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30



2025-08-30

Forum des associations avec 14 associations trévoloises. Chaque association présentera son activité, son histoire et certaines feront des démonstrations, venez les rencontrer.

Stade Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 61 44

English :

Forum des associations with 14 Trevol associations. Each association will be presenting its activities and history, and some will be giving demonstrations. Come and meet them.

German :

Forum der Vereine mit 14 Vereinen aus Trevola. Jeder Verein wird seine Aktivitäten und seine Geschichte vorstellen und einige werden Vorführungen machen, kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen.

Italiano :

Forum delle associazioni con 14 associazioni di Trévolois. Ogni associazione presenterà le proprie attività e la propria storia e alcune faranno delle dimostrazioni. Venite a conoscerle.

Espanol :

Foro de Asociaciones con 14 asociaciones de Trévolois. Cada asociación presentará sus actividades y su historia, y algunas harán demostraciones. Venga a conocerlas.

L’événement Forum des associations Trévol a été mis à jour le 2025-07-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région