Forum des Associations Place Aristide Briand Valréas

Forum des Associations Place Aristide Briand Valréas samedi 6 septembre 2025.

Forum des Associations

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 09:00:00

fin : 2025-09-06 13:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Culture, sport, loisirs, solidarité, patrimoine, bien-être, etc… Venez rencontrer les associations de la commune de Valréas, vous renseigner et vous informer tout en profitant de quelques démonstrations sur place!

.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 21 vieassociative@mairie-valreas.fr

English :

Culture, sport, leisure, solidarity, heritage, well-being, etc… Come and meet the associations of the Valréas commune, find out more and enjoy some demonstrations on site!

German :

Kultur, Sport, Freizeit, Solidarität, Kulturerbe, Wohlbefinden, usw… Treffen Sie die Vereine der Gemeinde Valréas, informieren Sie sich und genießen Sie die Vorführungen vor Ort!

Italiano :

Cultura, sport, tempo libero, solidarietà, patrimonio, benessere… Venite a conoscere le associazioni del comune di Valréas, a saperne di più e a godervi alcune dimostrazioni in loco!

Espanol :

Cultura, deporte, ocio, solidaridad, patrimonio, bienestar… Venga a conocer a las asociaciones del municipio de Valréas, infórmese y disfrute de algunas demostraciones in situ

L’événement Forum des Associations Valréas a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes