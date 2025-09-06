Forum des Associations Place Aristide Briand Valréas
Forum des Associations Place Aristide Briand Valréas samedi 6 septembre 2025.
Forum des Associations
Place Aristide Briand Mairie de Valréas Valréas Vaucluse
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 13:00:00
2025-09-06
Participation au Forum des Associations organisé par la ville de Valréas.
Présentation de nos évènements phares et de nos ateliers
Place Aristide Briand Mairie de Valréas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 54 14 77 artsetrencontres@live.fr
English :
Participation in the Forum des Associations organized by the town of Valréas.
Presentation of our flagship events and workshops
German :
Teilnahme am Forum des Associations, das von der Stadt Valréas organisiert wird.
Vorstellung unserer Top-Events und Workshops
Italiano :
Partecipazione al Forum delle Associazioni organizzato dalla città di Valréas.
Presentazione dei nostri eventi e workshop di punta
Espanol :
Participación en el Foro de las Asociaciones organizado por la ciudad de Valréas.
Presentación de nuestros actos y talleres emblemáticos
