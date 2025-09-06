Forum des associations Varennes-Changy
Forum des associations Varennes-Changy samedi 6 septembre 2025.
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06 18:00:00
Forum des associations à la maison des associations, organisé par la municipalité. .
12 Rue de Lorris Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 50 41
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
