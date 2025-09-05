Forum des associations Varennes-sur-Allier
Forum des associations Varennes-sur-Allier vendredi 5 septembre 2025.
Forum des associations
Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 16:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Varennes a la chance de compter une multitude d’associations (une soixantaine), qui offrent un panel à 360° de tout ce que l’on souhaite faire, ou ce que l’on aimerait découvrir.
.
Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00
English :
Varennes is fortunate to have a multitude of associations (some sixty), offering a 360° panel of everything you’d like to do, or discover.
German :
Varennes hat das Glück, eine Vielzahl von Vereinen (etwa 60) zu haben, die ein 360°-Panel von allem bieten, was man tun möchte oder was man gerne entdecken würde.
Italiano :
Varennes ha la fortuna di avere un gran numero di associazioni (circa sessanta), che offrono una gamma a 360° di cose da fare o da scoprire.
Espanol :
Varennes tiene la suerte de contar con un gran número de asociaciones (unas sesenta), que ofrecen una gama de 360° de cosas que hacer o descubrir.
L’événement Forum des associations Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire