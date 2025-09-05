Forum des associations Varennes-sur-Allier

Forum des associations Varennes-sur-Allier vendredi 5 septembre 2025.

Forum des associations

Marché couvert Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-09-05 16:00:00

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Varennes a la chance de compter une multitude d’associations (une soixantaine), qui offrent un panel à 360° de tout ce que l’on souhaite faire, ou ce que l’on aimerait découvrir.

Marché couvert Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00

English :

Varennes is fortunate to have a multitude of associations (some sixty), offering a 360° panel of everything you’d like to do, or discover.

German :

Varennes hat das Glück, eine Vielzahl von Vereinen (etwa 60) zu haben, die ein 360°-Panel von allem bieten, was man tun möchte oder was man gerne entdecken würde.

Italiano :

Varennes ha la fortuna di avere un gran numero di associazioni (circa sessanta), che offrono una gamma a 360° di cose da fare o da scoprire.

Espanol :

Varennes tiene la suerte de contar con un gran número de asociaciones (unas sesenta), que ofrecen una gama de 360° de cosas que hacer o descubrir.

