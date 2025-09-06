Forum des associations Médiathèque du Clocher Verquières

Matinée des associations à Verquières.

Matinée des associations devant la Médiathèque du Clocher.

Une occasion pour les associations de présenter leurs activités loisirs, sport, culture…



Venez les rencontrer ! .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 78 13 48

English :

Matinée des associations à Verquières.

German :

Matinée der Vereine in Verquières.

Italiano :

Mattinata delle associazioni a Verquières.

Espanol :

Mañana de las asociaciones en Verquières.

