Forum des associations Médiathèque du Clocher Verquières

Forum des associations
Samedi 6 septembre 2025 de 9h à 12h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l'Ecole Verquières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-06 09:00:00
fin : 2025-09-06 12:00:00
2025-09-06
Matinée des associations à Verquières.
Matinée des associations devant la Médiathèque du Clocher.
Une occasion pour les associations de présenter leurs activités loisirs, sport, culture…
Venez les rencontrer ! .
Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 89 78 13 48
Matinée des associations à Verquières.
Matinée der Vereine in Verquières.
Mattinata delle associazioni a Verquières.
Mañana de las asociaciones en Verquières.
