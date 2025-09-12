FORUM DES ASSOCIATIONS VILLEFORT ET ALENTOURS Salle polyvalente Villefort

FORUM DES ASSOCIATIONS VILLEFORT ET ALENTOURS Salle polyvalente Villefort vendredi 12 septembre 2025.

FORUM DES ASSOCIATIONS VILLEFORT ET ALENTOURS

Salle polyvalente Pré de la foire Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

➡️Le vendredi 12 septembre , de 17h à 20h, la France Services de Villefort convie toutes les associations locales à la rencontre de la population. Un temps convivial pour faire connaître les activités, prendre les inscriptions et les adhésions pour les évènements à venir !

Rendez-vous à la salle polyvalente de Villefort !

Pour tout renseignement contact 04.66.46.69.85 ou par mail rmiraglio

➡️Le vendredi 12 septembre , de 17h à 20h, la France Services de Villefort convie toutes les associations locales à la rencontre de la population. Un temps convivial pour faire connaître les activités, prendre les inscriptions et les adhésions pour les évènements à venir !

Rendez-vous à la salle polyvalente de Villefort !

Pour tout renseignement contact 04.66.46.69.85 ou par mail rmiraglio@ccmontlozere.fr .

Salle polyvalente Pré de la foire Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 69 85 rmigaglio@ccmontlozere.fr

English :

on Friday, September 12, from 5pm to 8pm, France Services de Villefort invites all local associations to meet the general public. It’s a convivial time to find out about activities, and take registrations and memberships for upcoming events!

See you at the Salle polyvalente in Villefort!

for further information: 04.66.46.69.85 or e-mail: rmiraglio

German :

am Freitag, dem 12. September, lädt France Services in Villefort von 17 bis 20 Uhr alle lokalen Vereine zu einem Treffen mit der Bevölkerung ein. Eine gesellige Zeit, um die Aktivitäten bekannt zu machen, Anmeldungen und Mitgliedschaften für die kommenden Veranstaltungen entgegenzunehmen!

Wir treffen uns in der Mehrzweckhalle von Villefort!

für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 04.66.46.69.85 oder per E-Mail: rmiraglio

Italiano :

venerdì 12 settembre, dalle 17.00 alle 20.00, France Services di Villefort invita tutte le associazioni locali a incontrare il pubblico. È un’occasione conviviale per conoscere le loro attività e raccogliere iscrizioni e adesioni per i prossimi eventi!

Ci vediamo alla Salle polyvalente di Villefort!

per ulteriori informazioni, contattare: 04.66.46.69.85 o via e-mail: rmiraglio

Espanol :

el viernes 12 de septiembre, de 17.00 a 20.00 horas, France Services de Villefort invita a todas las asociaciones locales a un encuentro con el público. Será una ocasión para conocer mejor sus actividades y recibir inscripciones y afiliaciones para los próximos eventos

Nos vemos en la Sala Polivalente de Villefort

para más información, póngase en contacto con: 04.66.46.69.85 o por correo electrónico: rmiraglio

L’événement FORUM DES ASSOCIATIONS VILLEFORT ET ALENTOURS Villefort a été mis à jour le 2025-08-21 par 48-OT Mont Lozere