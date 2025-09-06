Forum des associations Villemandeur
Forum des associations Villemandeur samedi 6 septembre 2025.
Tarif : – –
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-06 17:00:00
2025-09-06
Forum des associations
Découvrez toutes les activités proposées à Villemandeur ! Sport Bien être Art & culture Education Solidarité Carte de vie & mémoire. Une journée pour échanger avec les bénévoles, explorer de nouvelles activités… et pourquoi pas, trouver votre future passion. .
Rue Alphonse Daudet Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire associations@mairie-villemandeur.fr
English :
Associations Forum
German :
Forum der Vereine
Italiano :
Forum delle associazioni
Espanol :
Foro de asociaciones
L’événement Forum des associations Villemandeur a été mis à jour le 2025-08-22 par OT MONTARGIS