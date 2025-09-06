Forum des associations Villemandeur

Forum des associations Villemandeur samedi 6 septembre 2025.

Rue Alphonse Daudet Villemandeur Loiret

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

Découvrez toutes les activités proposées à Villemandeur ! Sport Bien être Art & culture Education Solidarité Carte de vie & mémoire. Une journée pour échanger avec les bénévoles, explorer de nouvelles activités… et pourquoi pas, trouver votre future passion. .

Rue Alphonse Daudet Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire associations@mairie-villemandeur.fr

