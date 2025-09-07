FORUM DES ASSOCIATIONS Villeneuve-lès-Béziers

FORUM DES ASSOCIATIONS Villeneuve-lès-Béziers dimanche 7 septembre 2025.

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le Forum des associations revient à Villeneuve-lès-Béziers sports, culture, loisirs et solidarité à découvrir pour s’informer, échanger et pourquoi pas rejoindre une association

Comme chaque année, le Forum des associations met en lumière la richesse et la diversité du tissu associatif de Villeneuve-lès-Béziers. Sports, culture, loisirs, solidarité… toutes les énergies qui font vivre notre commune seront réunies pour informer, échanger et, peut-être, vous donner envie de rejoindre une association .

Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80

English :

The Forum des associations returns to Villeneuve-lès-Béziers: sports, culture, leisure activities and solidarity to discover, exchange information and why not join an association?

German :

Das Forum der Vereine kehrt nach Villeneuve-lès-Béziers zurück: Sport, Kultur, Freizeit und Solidarität warten darauf, entdeckt zu werden, um sich zu informieren, auszutauschen und warum nicht einem Verein beitreten?

Italiano :

Il Forum delle associazioni torna a Villeneuve-lès-Béziers: sport, cultura, tempo libero e solidarietà per scoprire, informarsi, scambiare idee e, perché no, aderire a un’associazione

Espanol :

El Foro de las Asociaciones vuelve a Villeneuve-lès-Béziers: deporte, cultura, ocio y solidaridad para descubrir, informarse, intercambiar ideas y, ¿por qué no, asociarse?

