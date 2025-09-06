Forum des Associations Yssingelaises Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Début : 2025-09-06 13:30:00
fin : 2025-09-06 17:30:00
2025-09-06
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT Nouveauté cette année un stand dédié au bénévolat vous attend lors du forum.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 73 30 mairie@yssingeaux.fr
English :
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT New this year: a stand dedicated to volunteering awaits you at the forum.
German :
FORUM DER VEREINSVERBÄNDE UND DER FREIWILLIGENARBEIT Neu in diesem Jahr: Auf dem Forum erwartet Sie ein Stand, der der Freiwilligenarbeit gewidmet ist.
Italiano :
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT Novità di quest’anno: uno stand dedicato al volontariato vi aspetta al forum.
Espanol :
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DU BÉNÉVOLAT Novedad de este año: un stand dedicado al voluntariado le espera en el foro.
