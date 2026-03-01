Forum des bons plans étudiants Césure Paris

Le 19 mars, on t’invite à Césure pour un grand forum entièrement pensé pour les étudiantes et les étudiants : un moment fun, utile et plein de bons plans pour booster ta vie à Paris !

Au programme : ressources santé (physique et mentale), opportunités de coaching pro, jobs, stages, logement, engagement associatif, mais aussi une mine d’idées pour sortir, pratiquer du sport et profiter de la culture.

De 16h à 20h30, viens découvrir, poser tes questions, rencontrer des pros… ou simplement repartir avec des astuces pour rendre ta vie étudiante plus simple !

Découvre des activités, services santé et opportunités pour booster ta vie étudiante !

Le jeudi 19 mars 2026

de 16h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Césure 13 rue Santeuil 75005 Paris

Métro -> 7 : Censier – Daubenton (Paris) (181m)

Bus -> 246789 : Buffon – la Mosquée (Paris) (171m)

Vélib -> Censier – Santeuil (65.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://maison-etudiante.paris/events/forum-des-bons-plans-etudiants/ https://www.facebook.com/mieparis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/mieparis/?locale=fr_FR



