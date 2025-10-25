FORUM DES CDJ ET DES JEUNES Contrexéville

FORUM DES CDJ ET DES JEUNES Contrexéville samedi 25 octobre 2025.

FORUM DES CDJ ET DES JEUNES

Contrexéville Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 13:30:00

fin : 2025-10-25 17:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Le Forum des CDJ et des jeunes arrive !

Tu fais partie d’un Conseil de Jeunes ? Ou tu t’intéresses simplement à des sujets comme l’écologie, la santé mentale, l’engagement citoyen ou le cadre de vie ?

Rendez-vous samedi 25 octobre à 13h30 à l’Espace Andrée Chedid de Contrexéville pour un après-midi de rencontres, d’ateliers ludiques et de débats autour des grands enjeux qui concernent ta génération. Groupe, discussions, goûter, bonne ambiance… et plein d’idées pour construire ensemble le territoire de demain.

Les réflexions issues des ateliers feront l’objet d’un rapport remis aux élus locaux pour nourrir leurs politiques jeunesse et participatives.

Inscription gratuite & infos sur engageons.fr/forum

Goûter offert Pensez à venir en groupe pour covoiturer ! Contactez-nous en cas de difficulté de déplacement.Enfants

0 .

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est +33 6 42 86 43 55

English :

The CDJ and Youth Forum is coming!

Are you a member of a youth council? Or are you simply interested in topics such as ecology, mental health, civic engagement or the living environment?

Join us on Saturday October 25 at 1:30pm at the Espace Andrée Chedid in Contrexéville for an afternoon of meetings, fun workshops and debates on the major issues affecting your generation. Groups, discussions, snacks, a good atmosphere? and lots of ideas for building tomorrow?s territory together.

The results of the workshops will be the subject of a report to be submitted to local elected representatives, to be used as input for their youth and participatory policies.

Free registration & info at: engageons.fr/forum

Snack offered Remember to come as a group to carpool! Contact us if you have any travel problems.

German :

Das Forum der JDCs und der Jugendlichen kommt!

Bist du Mitglied in einem Jugendrat? Oder interessierst du dich einfach für Themen wie Ökologie, psychische Gesundheit, bürgerschaftliches Engagement oder Lebensqualität?

Wir treffen uns am Samstag, den 25. Oktober um 13:30 Uhr im Espace Andrée Chedid in Contrexéville zu einem Nachmittag voller Begegnungen, spielerischer Workshops und Debatten rund um die großen Herausforderungen, die deine Generation betreffen. Gruppen, Diskussionen, Snacks, gute Stimmung? und viele Ideen, um gemeinsam die Region von morgen zu gestalten.

Die Überlegungen aus den Workshops werden in einem Bericht zusammengefasst, der den lokalen Politikern als Grundlage für ihre Jugend- und Partizipationspolitik dienen soll.

Kostenlose Anmeldung und Infos unter: engageons.fr/forum

Kostenloser Imbiss Denken Sie daran, in Gruppen zu kommen, um Fahrgemeinschaften zu bilden! Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Anreise haben.

Italiano :

Il CDJ e il Forum dei giovani stanno arrivando!

Siete membri di un Consiglio dei giovani? O semplicemente siete interessati a temi come l’ecologia, la salute mentale, l’impegno civico o l’ambiente di vita?

Unitevi a noi sabato 25 ottobre alle 13.30 presso l’Espace Andrée Chedid di Contrexéville per un pomeriggio di incontri, laboratori divertenti e dibattiti sui grandi temi che riguardano la vostra generazione. Gruppi, discussioni, spuntini, una buona atmosfera e tante idee per aiutarvi a costruire la regione di domani.

I risultati dei workshop saranno presentati in un rapporto ai consiglieri locali, che li utilizzeranno per informare le loro politiche giovanili e di partecipazione.

Registrazione gratuita e informazioni su: engageons.fr/forum

Merenda offerta Ricordatevi di venire in gruppo per fare carpooling! Contattateci se avete problemi di viaggio.

Espanol :

Llega el CDJ y el Foro de la Juventud

¿Eres miembro de un Consejo de la Juventud? ¿O simplemente te interesan temas como la ecología, la salud mental, el compromiso cívico o el entorno vital?

Únete a nosotros el sábado 25 de octubre a las 13.30 en el Espacio Andrée Chedid de Contrexéville para una tarde de encuentros, talleres lúdicos y debates sobre los grandes temas que afectan a tu generación. Grupos, debates, aperitivos, buen ambiente… y muchas ideas para ayudarte a construir la región del mañana.

Los resultados de los talleres se presentarán en un informe a los consejeros locales, que lo utilizarán para informar sus políticas de juventud y participación.

Inscripción gratuita e información en: engageons.fr/forum

Merienda ofrecida ¡Recuerda venir en grupo para compartir coche! Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de desplazamiento.

L’événement FORUM DES CDJ ET DES JEUNES Contrexéville a été mis à jour le 2025-10-14 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE