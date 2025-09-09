Forum des clubs et du bénévolat – MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Forum des clubs et du bénévolat – MQB Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mardi 9 septembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes intéressés par l’un des clubs de la Maison de Quartier Bellangerais (patchwork, vélo, rando, tarot, écriture, pétanque, informatique) ou pour y faire du bénévolat (évènement, cafet’, accompagnement à la scolarité…) ?

Un moment de rencontre et de présentation sera prévu de 17h à 18h suivi d’un pot convivial jusqu’à 19h.

Début : 2025-09-09T17:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-09T19:00:00.000+02:00

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine