Forum des droits de l’enfant Yzeurespace Yzeure

Forum des droits de l’enfant

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 14:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Pour la quatrième année consécutive, la Ville organise le Forum des droits de l’enfant, du mercredi 19 au vendredi 21 novembre, à Yzeurespace.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

English :

For the fourth year running, the town is organizing the Children’s Rights Forum, from Wednesday November 19 to Friday November 21, at Yzeurespace.

German :

Im vierten Jahr in Folge organisiert die Stadt das Forum der Kinderrechte, das von Mittwoch, dem 19. bis Freitag, dem 21. November im Yzeurespace stattfindet.

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, la città organizza il Forum dei diritti dei bambini, da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre, presso lo Yzeurespace.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, la ciudad organiza el Foro de los Derechos de la Infancia, del miércoles 19 al viernes 21 de noviembre, en Yzeurespace.

L’événement Forum des droits de l’enfant Yzeure a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région