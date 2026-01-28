Forum des emplois saisonniers à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Forum des emplois saisonniers à St Geniez d’Olt

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Début : Jeudi 2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Rendez-vous pour le forum des emplois saisonniers à St Geniez le mercredi 5 mars de 13h30 à 16h30 !

rendez-vous à l’espace Culturel de 13h30 à 16h30

Navettes gratuites sur inscription au départ de Laissac et de Sévérac 05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr .

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr

English :

Join us for the seasonal jobs forum in St Geniez on Wednesday, March 5 from 1:30 to 4:30 pm!

