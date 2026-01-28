Forum des emplois saisonniers à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Forum des emplois saisonniers à St Geniez d’Olt
Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Rendez-vous pour le forum des emplois saisonniers à St Geniez le mercredi 5 mars de 13h30 à 16h30 !
rendez-vous à l’espace Culturel de 13h30 à 16h30
Navettes gratuites sur inscription au départ de Laissac et de Sévérac 05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr .
Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr
Join us for the seasonal jobs forum in St Geniez on Wednesday, March 5 from 1:30 to 4:30 pm!
