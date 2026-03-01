Forum des emplois saisonniers Le Porzou Concarneau

Forum des emplois saisonniers

Le Porzou Halle des sports Concarneau Finistère

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:30:00

2026-03-28

La Ville de Concarneau, en partenariat avec France Travail, la Mission Locale et Concarneau Cornouaille Agglomération, organise la 23ᵉ édition du Forum des emplois saisonniers le samedi 28 mars 2026, de 9h à 12h30, à la Halle du Porzou.

Cet événement, ouvert à tous et entièrement gratuit, offre l’opportunité de rencontrer directement les entreprises qui recrutent sur le territoire. Près de 45 entreprises locales restaurants, campings, centres de vacances, hôtels, commerces, acteurs de la grande distribution, industries agroalimentaires, biscuiteries, structures du secteur de la santé et de l’aide à domicile seront présentes et proposeront de nombreux postes à pourvoir dès maintenant jusqu’à la fin de la saison estivale, en septembre-octobre 2026.

Les offres couvriront également les mois de juillet et août, adaptées aux saisonniers ainsi qu’aux étudiants souhaitant saisir une opportunité professionnelle pendant leurs vacances d’été. .

Le Porzou Halle des sports Concarneau 29900 Finistère Bretagne

