Forum des emplois saisonniers Complexe sportif de la Chapelle Erquy
Forum des emplois saisonniers Complexe sportif de la Chapelle Erquy samedi 21 mars 2026.
Forum des emplois saisonniers
Complexe sportif de la Chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 13:30:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Demandeurs d’emploi inscrits ou pas à la Mission Locale, étudiants, salariés, venez rencontrer plus de 50 entreprises.
Plus de 400 postes à pourvoir. .
Complexe sportif de la Chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Forum des emplois saisonniers Erquy a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor