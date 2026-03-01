Forum des emplois saisonniers Complexe sportif de la Chapelle Erquy

Forum des emplois saisonniers

Complexe sportif de la Chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

2026-03-21

Demandeurs d’emploi inscrits ou pas à la Mission Locale, étudiants, salariés, venez rencontrer plus de 50 entreprises.

Plus de 400 postes à pourvoir. .

Complexe sportif de la Chapelle 4 Rue de la Ville Louis Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64

