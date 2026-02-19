Forum des emplois techniques Cany-Barville

Forum des emplois techniques

Dans le cadre de son programme industriel et de la semaine des métiers du nucléaire, nous sommes heureux de vous annoncer que la Centrale Nucléaire de Paluel organise son 4ème Forum de l’emploi et de l’alternance des métiers techniques.

Quand ? Samedi 7er mars, de 10h00 12h00 et 13h00 17h00

Où ? Bâtiment formation UFPI (à côté du parking nord de la centrale nucléaire de Paluel)

Pourquoi ? Rejoignez-nous pour découvrir les nombreux métiers techniques que propose EDF et saisissez des opportunités d’emploi, d’alternance ou de stage !

> Vous êtes étudiant, en recherche d’emploi ou en reconversion ?

Venez échanger avec les salariés de la centrale électriciens, mécaniciens, chimistes, logisticiens, conducteurs de réacteurs nucléaires, et bien d’autres encore ! Ils vous présenteront leur quotidien et répondront à vos questions.

Pas d’expérience nucléaire ? Pas de problème !

Aucune habilitation spécifique n’est requise pour postuler. EDF vous forme, en interne, après votre embauche.

Quelques chiffres

Lors des précédentes éditions +1500 CV collectés et 233 embauches réalisées

En 2026 plus de 80 nouveaux collaborateurs et apprentis rejoindront les équipes de la centrale nucléaire de Paluel

Inscription obligatoire Envoyez un email à paluel-recrutement@edf.fr pour réserver votre place.

Entrée gratuite .

