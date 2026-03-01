Forum des Familles Salle Carnot Honfleur

Forum des Familles

Salle Carnot 18 Quai Sud du Bassin Carnot Honfleur Calvados

Début : 2026-03-21 09:00:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Semaine de la petite enfance 2026 Forum des Familles

La Semaine Nationale de la Petite Enfance, c’est plus de 12 ans d’ateliers jeux, installations, échanges et pédagogies entre parents, enfants et professionnels.

Forum des Familles

Ateliers parents enfants (0-6 ans)

* Equilibre alimentaire et ateliers cuisine avec Priscille, Grandir en Pays d’Auge et la Protection Maternelle et Infantile

* Psychomotricité avec l’EVS la Dynamik

* Maquillage avec O2

* Eveil culturel avec le musée Eugène Boudin

* Bonne pioche avec la médiathèque de Honfleur (à partir de 3 ans)

* Stand Défenseur des droits et Enfance et Partage

* Initiation Hip Hop avec Lionel

* Espace jeux

* Jeux en bois

* Chasse aux indices avec de nombreux lots à gagner

Accès libre .

Salle Carnot 18 Quai Sud du Bassin Carnot Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 30 19 19 01 elodie.delamare@ccphb.fr

English : Forum des Familles

Early Childhood Week 2026: Family Forum

