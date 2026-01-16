Forum des formations et métiers pro

Salle polyvalente Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Avec la participation des lycées professionnels, des organismes de formation, des artisans et des professionnels. .

Salle polyvalente Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des formations et métiers pro

L’événement Forum des formations et métiers pro Larressore a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Pays Basque