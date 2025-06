Les méchant.es au cinéma : rencontre avec Julien Magalhães – Forum des images Paris 26 juin 2025

Comment fabrique-t-on les méchants et méchantes de cinéma ? À quoi les

reconnaît-on ? Quels sont leurs points communs ? De quels mythes

s’inspirent-ils ? Sont-ils vraiment si détestables ?

Vilains Vilaines

déshabille et démaquille les antagonistes de films culte pour mieux

décrypter les peurs qui nous hantent. Une grille de lecture des

panoplies du mal par le biais de coupes de cheveux pathologiques, de

talons BDSM et de vestes en lin blanc beaucoup trop immaculées pour être

honnêtes. (éditions Hoebeke)

A travers des méchants et méchantes bien connus comme Ursula, Bellatrix Lestrange ou encore le Joker, cette conférence permettra de décrypter les caractéristiques de ces figures du mal sur nos écrans et ce que cela dit de la société.

A propos de l’auteur :

Julien Magalhães est auteur, consultant en histoire et professeur

des modes et du costume. Depuis 2020, à travers l’édition, la radio et la

vidéo, il multiplie les projets ayant en commun son intérêt pour la pop

culture, l’histoire et les apparences.

Jeudi 26 juin – 18h30-20h30 – Forum des images – Contremarques à retirer sur le site ou à l’accueil du Forum des images, 15 jours avant l’évènement.

Le jeudi 26 juin 2025

de 18h30 à 20h30

gratuit

Ouverture des inscriptions 15 jours avant l’évènement sur le site du Forum des images.

Public jeunes et adultes.

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

https://www.forumdesimages.fr/

Julien Magalhães est l’invité de la bibliothèque du cinéma François Truffaut. Il présentera son livre « Vilains, vilaines : les figures du mal au cinéma » paru aux éditions Hoebeke en 2024.