La bibliothèque du cinéma fête le cinéma d’animation Forum des images Paris

A l’occasion de la Fête du cinéma d’animation, la bibliothèque du cinéma François Truffaut, le Forum des images et l’Association française du cinéma d’animation (AFCA) célèbrent la sortie d’un livre-DVD consacré au film L’Idée de Berthold Bartosch et à son lien avec l’oeuvre de Frans Masereel.

Réalisé en 1932, L’Idée de Berthold Bartosch est un court métrage d’animation de 26 minutes créé grâce à la technique du papier découpé. Il s’inspire du livre de gravures sur bois Une Idée de Frans Masereel et est le seul film achevé de Berthold Bartosch.

Ce court-métrage muet, profondément engagé et poétique, met en scène une idée sous forme féminine, portée par un homme qui la diffuse dans une société oppressive. Avec des images gravées d’une grande finesse et une musique originale composée par Arthur Honegger, ce film est l’un des premiers à utiliser l’animation pour exprimer des idéaux politiques, philosophiques et humanistes.

Mercredi 15 octobre – 19h – Forum des images

La bibliothèque du cinéma François Truffaut, l’AFCA et le Forum des images vous proposent une soirée exceptionnelle dédiée à « L’Idée » de Berthold Bartosch.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Contremarques à retirer sur le site ou à l'accueil du Forum des images, 15 jours avant l'évènement.

Tout public.

Forum des images 2 rue du cinéma 75001 Paris

