Forum des métiers de la défense et de la sécurité Place Champollion Istres
Forum des métiers de la défense et de la sécurité
Mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 16h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-28 09:00:00
fin : 2026-01-28 16:00:00
2026-01-28
L’objectif de ce forum est de faire découvrir aux jeunes les différents métiers de la défense et de la sécurité, permettre également la rencontre avec des professionnels et pourquoi pas, susciter des passions.
Des démonstrations ont lieu tout au long de la journée ainsi que des expositions de matériel, véhicules, armements…
Ci-dessous, la liste des partenaires présents à ce forum
Base Aérienne 125 d’Istres
25e Régiment du Génie de l’Air
Police Nationale
Gendarmerie d’Istres
Gendarmerie Nationale de Marseille
Police Municipale
Sapeurs-Pompiers d’Istres
CIRFA Terre, Air et Marine
Administration Pénitentiaire
Comité Communal Feux de Forêt de la ville d’Istres
SNEMM (Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire)
Base aérienne 701 École de l’Air et de l’Espace
La douane
La légion étrangère
DGA Direction Générale de l’Armement
SMV Service Militaire Volontaire
Lycée Henry Leroy
Lycée Pierre Latécoère
Pôle Formation UIMM SUD
Greta CFA Provence
Formation Érudis
Les points forts de l’événement
Rencontres avec des professionnels de la défense, de la sécurité civile, de la cybersécurité, des forces armées et des services de secours.
Ateliers pratiques et démonstrations pour mieux comprendre les compétences requises et le quotidien de ces professionnels.
Présence de CFA et d’établissements scolaires pour connaître les différentes formations de ce secteur, les stages, les modalités d’inscription, préparation aux concours… .
Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19
English :
The aim of the forum is to enable young people to discover the various defense and security professions, meet professionals and, why not, arouse passions.
