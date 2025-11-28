Forum des métiers de la défense et de la sécurité Place Champollion Istres

Forum des métiers de la défense et de la sécurité

Mercredi 28 janvier 2026 de 9h à 16h. Place Champollion Halle polyvalente Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-28 09:00:00

fin : 2026-01-28 16:00:00

L’objectif de ce forum est de faire découvrir aux jeunes les différents métiers de la défense et de la sécurité, permettre également la rencontre avec des professionnels et pourquoi pas, susciter des passions.

Des démonstrations ont lieu tout au long de la journée ainsi que des expositions de matériel, véhicules, armements…



Ci-dessous, la liste des partenaires présents à ce forum



Base Aérienne 125 d’Istres

25e Régiment du Génie de l’Air

Police Nationale

Gendarmerie d’Istres

Gendarmerie Nationale de Marseille

Police Municipale

Sapeurs-Pompiers d’Istres

CIRFA Terre, Air et Marine

Administration Pénitentiaire

Comité Communal Feux de Forêt de la ville d’Istres

SNEMM (Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire)

Base aérienne 701 École de l’Air et de l’Espace

La douane

La légion étrangère

DGA Direction Générale de l’Armement

SMV Service Militaire Volontaire

Lycée Henry Leroy

Lycée Pierre Latécoère

Pôle Formation UIMM SUD

Greta CFA Provence

Formation Érudis



Les points forts de l’événement



Rencontres avec des professionnels de la défense, de la sécurité civile, de la cybersécurité, des forces armées et des services de secours.

Ateliers pratiques et démonstrations pour mieux comprendre les compétences requises et le quotidien de ces professionnels.

Présence de CFA et d’établissements scolaires pour connaître les différentes formations de ce secteur, les stages, les modalités d’inscription, préparation aux concours… .

Place Champollion Halle polyvalente Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 25 19

English :

The aim of the forum is to enable young people to discover the various defense and security professions, meet professionals and, why not, arouse passions.

