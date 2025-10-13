Forum des métiers de la défense et de la sécurité Lunéville

Forum des métiers de la défense et de la sécurité

Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Lundi Lundi 2025-10-13 09:00:00

fin : 2025-10-13 18:00:00

2025-10-13

Organisé par le 53e RT

De 9h à 18hTout public

Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 77 63 46

English :

Organized by the 53rd RT

From 9 am to 6 pm

German :

Organisiert vom 53e RT

Von 9 bis 18 Uhr

Italiano :

Organizzato dal 53° RT

Dalle 9.00 alle 18.00

Espanol :

Organizado por la 53ª RT

De 9h a 18h

