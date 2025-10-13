Forum des métiers de la défense et de la sécurité Lunéville
Champ de Mars Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2025-10-13 09:00:00
fin : 2025-10-13 18:00:00
2025-10-13
Organisé par le 53e RT
De 9h à 18hTout public
Champ de Mars Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 77 63 46
English :
Organized by the 53rd RT
From 9 am to 6 pm
German :
Organisiert vom 53e RT
Von 9 bis 18 Uhr
Italiano :
Organizzato dal 53° RT
Dalle 9.00 alle 18.00
Espanol :
Organizado por la 53ª RT
De 9h a 18h
L’événement Forum des métiers de la défense et de la sécurité Lunéville a été mis à jour le 2025-09-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS