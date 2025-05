FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ – Montpellier, 21 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

FORUM DES MÉTIERS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 907 avenue du professeur Blayac Montpellier Hérault

Rencontres et échanges avec des professionnels de l’armée, de la police

nationale et du SDIS 34 (Service Départemental d’Incendie et de Secours).

AU PROGRAMME

¤ Armée de terre, marine nationale, armée de l’air, police et gendarmerie nationales

recrutent en nombre chaque année. Combat, détection, protection mais aussi transport, renseignement, télécommunications… les métiers proposés sont multiples et accessibles pour tous les niveaux de qualification.

¤ Venez échanger avec des représentants du CIRFA (Centre d’information et de Recrutement des Forces Armées) de Montpellier, des 3 corps d’armée (Armée de Terre, Marine Nationale, Armée de l’air et de l’Espace), de la Police et Gendarmerie Nationales, du SDIS 34 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), et de plusieurs organismes de formation.

¤ Les sapeurs-pompiers du SDIS 34 répondront à vos questions sur le volontariat des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), ainsi que sur les métiers et la formation des professionnels.

Accès gratuit sans inscription

Plus d’infos au 04.67.67.30.86

Cet évènement est copiloté par le CRIJ Occitanie et la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de l’Hérault .

907 avenue du professeur Blayac

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 86

