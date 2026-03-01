Forum des métiers de la nature et de l’environnement Lycée George Sand salle polyvalente Yssingeaux
Forum des métiers de la nature et de l’environnement Lycée George Sand salle polyvalente Yssingeaux jeudi 26 mars 2026.
Forum des métiers de la nature et de l’environnement
Lycée George Sand salle polyvalente 85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 17:30:00
fin : 2026-03-26 19:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Le lycée George Sand vous convie à son forum des métiers de la nature et de l’environnement.
.
Lycée George Sand salle polyvalente 85 route de Queyrières Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 70 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lycée George Sand invites you to its forum on careers in nature and the environment.
L’événement Forum des métiers de la nature et de l’environnement Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire