Forum des métiers de la nature et de l’environnement Lycée George Sand salle polyvalente Yssingeaux

Forum des métiers de la nature et de l’environnement

Lycée George Sand salle polyvalente 85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 17:30:00

fin : 2026-03-26 19:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Le lycée George Sand vous convie à son forum des métiers de la nature et de l’environnement.

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Lycée George Sand salle polyvalente 85 route de Queyrières Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 70 50

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English :

Lycée George Sand invites you to its forum on careers in nature and the environment.

L’événement Forum des métiers de la nature et de l’environnement Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire