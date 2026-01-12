Forum des métiers de la petite enfance Rue du Général de Gaulle Pontivy

Forum des métiers de la petite enfance

Palais des congrès, Rue du Général de Gaulle, Pontivy, Morbihan

Date : 2026-02-04

fin : 2026-03-04

2026-02-04

Le CIAS de Pontivy Communauté organise son 4ème forum sur les Métiers de la Petite Enfance.

L’occasion de donner de la visibilité à ces métiers par le biais de rencontres avec des professionnels et afin de

• Se renseigner sur les formations et les débouchés possibles,

• Mettre en lien les personnes souhaitant se former et les organismes de formation

• Valoriser le travail des assistant(e)s maternel(le)s,

• Découvrir des métiers de la petite enfance ainsi que la présentation des formations pour y accéder…

Conférences

• 10h15 Quels métiers exercer après le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) ? Locminé Formation

• 10h45 Démarches pour devenir Assistante Maternelle PMI

• 11h15 Découvrir le métier d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) SIJ-ALSH de Pontivy

• 14h Quels métiers exercer après le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) ? Locminé Formation

• 14h30 Les missions de la PMI et le métier d’infirmière puéricultrice PMI

• 15h Découvrez le métier d’animateur 3-6 ans SIJ-ALSH de Pontivy

Gratuit, ouvert à tous .

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

