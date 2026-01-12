Forum des métiers de la petite enfance Rue du Général de Gaulle Pontivy
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-04
2026-02-04
Le CIAS de Pontivy Communauté organise son 4ème forum sur les Métiers de la Petite Enfance.
L’occasion de donner de la visibilité à ces métiers par le biais de rencontres avec des professionnels et afin de
• Se renseigner sur les formations et les débouchés possibles,
• Mettre en lien les personnes souhaitant se former et les organismes de formation
• Valoriser le travail des assistant(e)s maternel(le)s,
• Découvrir des métiers de la petite enfance ainsi que la présentation des formations pour y accéder…
Conférences
• 10h15 Quels métiers exercer après le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) ? Locminé Formation
• 10h45 Démarches pour devenir Assistante Maternelle PMI
• 11h15 Découvrir le métier d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) SIJ-ALSH de Pontivy
• 14h Quels métiers exercer après le CAP AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance) ? Locminé Formation
• 14h30 Les missions de la PMI et le métier d’infirmière puéricultrice PMI
• 15h Découvrez le métier d’animateur 3-6 ans SIJ-ALSH de Pontivy
Gratuit, ouvert à tous .
Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
English :
