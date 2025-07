FORUM des Métiers de l’Agriculture et du vivant Agence RENNES CENTRE Rennes

Ce forum vise à informer les publics : formations, développement de compétences et attractivité des métiers.Organisation de la journée Hall : Stands de partenaires : Information découverte des métiers/ des formations Conférence co animée avec l’Anefa et d’autres partenaires, sur la thématique du monde animal et végétal. Nous prévoyons une réunion jeudi à 14H pour travailler le ciblage : quel message, sous quelle forme ? Une idée serait de joindre des témoignages de salariés en présentiel ou en vidéo par exemple), le Civam et Avenir Actif se proposent d’être un relai pour aider à en trouver Kiosque avec des outils innovants : casques virtuels (France Travail, We Ker et Campus Theodore Monod) nous envisageons suite à un échange avec Hélène Lafond et Fabienne Diaz un espace jeu vidéo créé par la Région Bretagne. Roots of Tomorrow – Gamabilis

Ouverture des portes 13H

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-29T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-29T17:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/468358

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine