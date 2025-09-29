FORUM des Métiers de l’Agriculture et du vivant Agence RENNES EST Rennes

FORUM des Métiers de l’Agriculture et du vivant Agence RENNES EST Rennes Lundi 29 septembre, 13h00 Ille-et-Vilaine

Ce forum vise à informer les publics : formations, développement de compétences et attractivité des métiers.Organisation de la journée Hall : Stands de partenaires : Information découverte des métiers

Ce forum vise à informer les publics : formations, développement de compétences et attractivité des métiers.Organisation de la journée Hall : Stands de partenaires : Information découverte des métiers/ des formations Conférence co animée avec l’Anefa et d’autres partenaires, sur la thématique du monde animal et végétal. Nous prévoyons une réunion jeudi à 14H pour travailler le ciblage : quel message, sous quelle forme ? Une idée serait de joindre des témoignages de salariés en présentiel ou en

Agence RENNES EST 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine