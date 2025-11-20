FORUM DES METIERS DE L’INDUSTRIE Centre socio-culturel André Malraux Nîmes

FORUM DES METIERS DE L’INDUSTRIE Jeudi 20 novembre, 09h00 Centre socio-culturel André Malraux Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T13:00:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T13:00:00

Jeudi 20 novembre 2025, la Mission Locale Jeunes Nîmes Métropole, avec le soutien de l’État, organise un forum dédié aux métiers de l’industrie pour les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi, de formation ou d’orientation professionnelle.

Ce forum est une belle opportunité pour :

✅ Découvrir les métiers en tension dans le Gard

(mécanique, métallurgie, agroalimentaire, logistique, etc.).

✅ Rencontrer des professionnels et organismes de formation du secteur.

✅ Explorer les opportunités locales d’emploi et de formation.

Au programme : des stands d’entreprises, des démonstrations métiers et un focus sur l’apprentissage

! Venez échanger et trouver votre voie dans un secteur qui recrute !

Centre socio-culturel André Malraux 2 avenue de lattre de tassigny NIMES Nîmes 30000 Chemin Bas d’Avignon Gard Occitanie

Informer et sensibiliser les jeunes sur les métiers de l’industrie Faciliter les rencontres entre jeunes, professionnels de l’industrie et organismes de formation. Nimes Formation