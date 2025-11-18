Forum des métiers de l’industrie La Ruche Industrielle Vénissieux

Forum des métiers de l’industrie La Ruche Industrielle Vénissieux mardi 18 novembre 2025.

Forum des métiers de l’industrie Mardi 18 novembre, 09h00 La Ruche Industrielle Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T17:00:00

Dans ce cadre, La Ruche Industrielle et ses partenaires convient les personnes en recherche d’emploi ou en reconversion et les jeunes à un forum des métiers de l’industrie :

mardi 18 novembre

de 9h à 17h

à La Ruche Industrielle à Vénissieux

Trois espaces à découvrir avec de nombreux exposants et entreprises :

Je découvre les métiers

Je me forme

Je candidate (job dating)

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez venir sans inscription en tant que particulier.

Dans ce cas, merci de prévoir une pièce d’identité car nous sommes implantés sur un complexe industriel.

Pièces acceptées : Carte Nationale d’Identité, Passeport, Carte Vitale avec photo, Cartes de transport TCL ou autre avec photo.

Les inscriptions s’effectuent également par délégation constituée par des associations ou réseau d’information ou d’aide au retour à l’emploi.

> Si vous souhaitez constituer une délégation, vous pouvez contacter Laetitia Gouttenoire par mail : laetitia.gouttenoire.ext@larucheindustrielle.fr

La Ruche Industrielle 41 boulevard marcel Sembat, 69200 VENISSIEUX Vénissieux 69200 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:laetitia.gouttenoire.ext@larucheindustrielle.fr »}]

Forum des métiers de l’Industrie industrie emploi