FORUM DES MÉTIERS – découvrez nos formations et rencontrez nos entreprises partenaires Lycée Privé SAINTE MARIE – Pôle technologique Bagnols-sur-Cèze

FORUM DES MÉTIERS – découvrez nos formations et rencontrez nos entreprises partenaires Vendredi 21 novembre, 14h00 Lycée Privé SAINTE MARIE – Pôle technologique Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T18:00:00

Fin : 2025-11-21T14:00:00 – 2025-11-21T18:00:00

Découvrez nos différentes formations dans des secteurs dynamiques et en pleine évolution le vendredi 21 Novembre 2025.

– Métiers de l’eau

– Métiers de la chimie

– Pilotage des procèdés

Nos entreprises partenaires et nos anciens élèves seront présents pour vous présenter leurs métiers, partager leurs expériences et mettre en avant les carrières possibles dans leurs domaines.

Lycée Privé SAINTE MARIE – Pôle technologique 120 rue Léon Fontaine 30200 BAGNOLS SUR CEZE Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie

Découvrez nos formation industrie eau