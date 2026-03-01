Forum des métiers du service aux personnes Yssingeaux

Forum des métiers du service aux personnes

85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-12 17:20:00

fin : 2026-03-12 18:30:00

2026-03-12

Découverte des métiers et des structures

Échange avec les professionnels

Animations organisée (kahoot jeu de piste…)

85 route de Queyrières Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 70 50

English :

Discovering professions and structures

Exchange with professionals

Organized activities (kahoot treasure hunt…)

