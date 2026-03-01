Forum des métiers du service aux personnes Yssingeaux
Forum des métiers du service aux personnes Yssingeaux jeudi 12 mars 2026.
Forum des métiers du service aux personnes
85 route de Queyrières Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 17:20:00
fin : 2026-03-12 18:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Découverte des métiers et des structures
Échange avec les professionnels
Animations organisée (kahoot jeu de piste…)
.
85 route de Queyrières Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 70 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovering professions and structures
Exchange with professionals
Organized activities (kahoot treasure hunt…)
L’événement Forum des métiers du service aux personnes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire