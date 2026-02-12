Forum des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration Agence RENNES CENTRE Rennes Lundi 23 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, Le Réseau Pour l’Emploi vous propose un forum d’emploi pour rencontrer les acteurs du secteur.

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, Le Réseau Pour l’Emploi vous propose un forum d’emploi pour rencontrer les acteurs du secteur. Présence de : – We Ker, AKTO, France travail, OPCO mobilité, FNTV – Faculté des métiers, école Ferrandi, AFPA, handiwork, lycée hôtelier st-meen-le-grand – Club hôtelier, Groupe Birati, Burger king, CHR recrutement, Reso 35, Food interim, Mama Shelter, BDS, Château des pères, Okami no Enkai, les Hôtels Mercure,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-23T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-23T13:00:00.000+01:00

Agence RENNES CENTRE 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



