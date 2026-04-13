Forum des Métiers du Tourisme, Université de Guyane, Cayenne
Forum des Métiers du Tourisme, Université de Guyane, Cayenne vendredi 17 avril 2026.
Forum des Métiers du Tourisme Vendredi 17 avril, 09h00 Université de Guyane Guyane
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:00:00+02:00 – 2026-04-17T22:00:00+02:00
Journée des Métiers du Tourisme de Guyane
MATIN : Le Village des Exposants (09h00-12h00)
Une journée en accès libre pour découvrir, s’orienter et tester ses connaissances.
-Espace « Formations »
- Stand LP Tourisme : Présentation de la licence et des parcours étudiants.
- Pôle BTS & Post-Bac : Présence des établissements proposant des BTS Tourisme et autres formations (Hôtellerie) spécialisées pour s’orienter après le bac.
-Espace « Animation & Interactivité »
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Stand « Connaissance de la Guyane » :
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Le Grand Kahoot : Quiz sur la faune, la flore et le patrimoine guyanais.
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Récompenses : Lots offerts par les partenaires (entrées sur sites, produits locaux).
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Expérience VR : Immersion dans les sites naturels de Guyane (le bagne, les marais de Kaw, etc.).
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La Roue pour gagner des goodies : Pour gagner des goodies tout en apprenant les rôles de chaque acteur.
-Espace “Acteurs du territoire”
- Amphithéâtre M
- Des interventions auront lieu toutes les heures : des professionnels du secteur viendront présenter leurs parcours, leurs métiers ainsi que les formations permettant d’accéder aux différentes carrières du tourisme.
APRES-MIDI : Expertise & Réseautage (15h00 – 18h00)
Un après-midi pour approfondir la réflexion et créer son réseau.
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15h00 | Accueil des invités et des professionnels
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15h30 – 16h30 | Tables Rondes :
-Thématique : Formation & Alternance, Employabilité & Réalité du terrain, Impact économique du Tourisme.
-Intervenants : Représentants du CTG, directeurs d’OT et chefs d’entreprises locales.
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17h00 | Remise des prix « Major du Kahoot »
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17h15 – 19h00 | Cocktail de Networking :
-Échanges conviviaux entre étudiants, formateurs et professionnels autour d’un buffet local.
Université de Guyane rue de l’université, cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane [{« type »: « email », « value »: « rahia.castale@etu.univ-guyane.fr »}]
Une journée dédiée à la découverte des formations et des métiers du tourisme. Des tables rondes et échanges entre socio-professionnels et avec les institutions du tourisme sont également au programme. Formation tourisme