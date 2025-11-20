Forum des métiers et de l’emploi Complexe sportif st sauveur La Lande-Patry

Forum des métiers et de l’emploi Jeudi 20 novembre, 10h00 Complexe sportif st sauveur Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Fin : 2025-11-20T10:00:00 – 2025-11-20T17:00:00

Plus de 160 exposants présenteront leur secteur d’activité, leurs métiers et les différents parcours de formation permettant d’accéder à ces métiers. Les offres d’emploi des exposants présents seront également à pourvoir.

Public cible : scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi en recherche d’orientation professionnelle, actifs en reconversion…

– Sensibiliser et informer le public sur les métiers qui recrutent sur le territoire

– Informer sur les différents parcours de formation possibles permettant d’accéder à ces métiers que l’on soit encore scolarisé, demandeur d’emploi ou salarié en reconversion

– Faciliter l’accès à la formation et à l’emploi

– Proposer des outils d’orientation, faciliter l’élargissement des choix professionnels et contribuer à faire changer les représentations sur certains métiers ou secteurs d’activité

– Promouvoir le territoire : les entreprises, les formations, l’emploi et l’offre de service existante

Contenu :

– Espace orientation : ateliers orientation menés par le CIO pour les scolaires et la ML pour les jeunes DE, découverte des métiers et des univers professionnels avec l’Agence régionale de l’orientation et des métiers de Normandie

– Espace formation : présentation de l’offre de formation initiale (lycées du bassin, formations supérieures…), formation professionnelle et en alternance

– Espace entreprises : découverte des métiers et des secteurs d’activités avec la présence d’entreprises du bassin d’emploi

Participent au Forum, des entreprises, des organismes de formation, les branches professionnelles. Ce Forum permet une rencontre directe entre entreprises et visiteurs. Les entreprises présentent leurs métiers, échangent avec les visiteurs et peuvent ainsi récolter des candidatures intéressantes (la grande majorité des entreprises présentes ont des offres d’emploi à pourvoir). Les entreprises peuvent également proposer de faire découvrir concrètement leurs métiers via un stage pour les collégiens de 3ème par exemple. Les visiteurs sont donc invités à venir avec plusieurs CV.

Complexe sportif st sauveur 61100 flers La Lande-Patry 61100 Saint Sauveur Orne Normandie

