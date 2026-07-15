Informations pratiques

Soussans

Forum des métiers et de l’emploi: Les services à la population, des métiers avec du sens !

place de l’église Soussans (salle des fêtes) Soussans Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08 09:00:00

fin : 2026-09-08 12:30:00

Date(s) :

2026-09-08

Vous êtes demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ? Vous cherchez un métier qui a du sens, ancré au cœur du territoire ? La Communauté de Communes Médoc Estuaire organise un temps fort dédié aux métiers du lien, du soin et de la fonction publique territoriale.

Pour vous aider à vous projeter concrètement, la Communauté de Communes vous propose des ateliers immersifs, des rencontres et des partages Échangez directement avec des professionnels du soin, du lien et des agents de la fonction publique territoriale pour comprendre leur quotidien.

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place de l’église Soussans (salle des fêtes) Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 88 08 08

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English : Forum des métiers et de l’emploi: Les services à la population, des métiers avec du sens !

L’événement Forum des métiers et de l’emploi: Les services à la population, des métiers avec du sens ! Soussans a été mis à jour le 2026-07-15 par Margaux Médoc Tourisme