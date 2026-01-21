Forum des métiers et de l’engagement auprès des animaux Maison de l’animal Paris
Forum des métiers et de l’engagement auprès des animaux Maison de l’animal Paris samedi 7 février 2026.
Tout
l’après-midi, la Maison de l’animal en ville – Jane Goodall accueille une
vingtaine de professionnels et de bénévoles mobilisés autour de la cause
animale. Réunis sous forme de stands, ils échangent librement avec le public
sur leurs parcours, leurs pratiques et leurs engagements.
Naturaliste,
éducateur canin, soigneur, photographe animalier, vétérinaire, pet-sitter,
conducteur de chevaux de trait, médiateur animalier, juriste, ostéopathe
animalier, chercheur… un large éventail de métiers sera présenté.
Des
informations sur les formations diplômantes permettant de travailler auprès des
animaux seront également proposées.
Des
bénévoles d’associations engagées — La SPA, Gamelles Pleines, Vétérinaires Pour
Tous, familles d’accueil de chiens guides — partageront leur expérience et
répondront aux questions.
La
visite est aussi l’occasion de découvrir l’exposition thématique en cours.
Les chiens sont les bienvenus au sein de la
Maison de l’animal.
Métiers, formations, bénévolat : un après-midi pour rencontrer celles et ceux qui s’engagent au quotidien auprès des animaux.
Le samedi 07 février 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T15:00:00+01:00
fin : 2026-02-07T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T17:30:00+02:00
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal et trouvez le meilleur itinéraire