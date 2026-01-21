Forum des métiers et de l’engagement auprès des animaux Maison de l’animal Paris

Tout

l’après-midi, la Maison de l’animal en ville – Jane Goodall accueille une

vingtaine de professionnels et de bénévoles mobilisés autour de la cause

animale. Réunis sous forme de stands, ils échangent librement avec le public

sur leurs parcours, leurs pratiques et leurs engagements.

Naturaliste,

éducateur canin, soigneur, photographe animalier, vétérinaire, pet-sitter,

conducteur de chevaux de trait, médiateur animalier, juriste, ostéopathe

animalier, chercheur… un large éventail de métiers sera présenté.

Des

informations sur les formations diplômantes permettant de travailler auprès des

animaux seront également proposées.

Des

bénévoles d’associations engagées — La SPA, Gamelles Pleines, Vétérinaires Pour

Tous, familles d’accueil de chiens guides — partageront leur expérience et

répondront aux questions.

La

visite est aussi l’occasion de découvrir l’exposition thématique en cours.

Les chiens sont les bienvenus au sein de la

Maison de l’animal.

Métiers, formations, bénévolat : un après-midi pour rencontrer celles et ceux qui s’engagent au quotidien auprès des animaux.

Le samedi 07 février 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit

Tout public.

Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr



