Forum des métiers et du droit public Campus Centre – Faculté de droit et de science politique Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 12h00 Ille-et-Vilaine

### La Faculté de Droit et de Science politique, en partenariat avec le Tribunal administratif de Rennes, vous invite à son rendez-vous dédié aux carrières du droit public.

→ Hall de la Faculté & Salle de réception

→ **De 12h à 17h**

**Au programme :**

* Rencontres avec de nombreux professionnels du secteur

* Échanges privilégiés sur les parcours, missions et opportunités

* Conférences thématiques tout au long de l’après-midi

Une occasion unique pour **découvrir** la diversité **des métiers du droit public et affiner votre projet professionnel.**

Campus Centre – Faculté de droit et de science politique 7 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine