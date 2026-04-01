Forum des métiers et formations : numérique et IA, Quartier Jeunes, Paris

Forum des métiers et formations : numérique et IA Mercredi 1 avril, 10h00 Quartier Jeunes Paris

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:00:00+02:00 – 2026-04-01T18:00:00+02:00

Venez explorer les secteurs du numérique et de l’IA !

Vous êtes attiré par le numérique, mais vous ne savez pas encore vers quelle formation vous diriger ? Cet événement est fait pour vous !

Au programme :

Rencontres avec des professionnels : échanges avec des experts du secteur et découvertes de leur parcours. Posez toutes vos questions sur leur quotidien.

Présentation des formations : lycées, écoles, universités, alternance… Le CIDJ vous guide pour trouver la formation qui correspond à votre projet.

Conseils personnalisés : les conseillers du CIDJ vous aident à affiner votre projet professionnel et à identifier les compétences clés à développer.

Que vous soyez au lycée, en études supérieures ou en reconversion, cet événement est l’occasion idéale pour explorer ces secteurs dynamiques et construire votre avenir professionnel.

Quartier Jeunes 4 place du Louvre 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.cidj.com/agendas/les-metiers-et-formations-numerique-ia-digital »}]

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