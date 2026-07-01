Forum des métiers Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Lunéville

Forum des métiers

Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-16 16:30:00

Date(s) :

2026-10-16

4e édition du Forum des Métiers ‘Chasse ton Taff’ par PARTEGO et la Mission Locale du Lunévillois.

Cet événement à pour objectif de favoriser la rencontre entre les jeunes, les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire

De nombreux secteurs d’activité seront représentés : industrie, BTP, commerce, restauration, services à la personne, petite enfance, santé, transport…

Entrée libre.Tout public

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Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 04 53

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English :

4th edition of the “Chasse ton Taff” Career Fair, organized by PARTEGO and the Lunévillois Local Mission.

This event aims to bring together young people, job seekers, and local businesses

Many different industries will be represented: manufacturing, construction, retail, food service, personal services, early childhood education, healthcare, transportation, and more.

Free admission.

L’événement Forum des métiers Lunéville a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS