Forum des métiers Le Réservoir Lunéville
vendredi 16 octobre 2026 · Le Réservoir · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Forum des métiers
Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 14:00:00
fin : 2026-10-16 16:30:00
Date(s) :
2026-10-16
4e édition du Forum des Métiers ‘Chasse ton Taff’ par PARTEGO et la Mission Locale du Lunévillois.
Cet événement à pour objectif de favoriser la rencontre entre les jeunes, les demandeurs d’emploi et les entreprises du territoire
De nombreux secteurs d’activité seront représentés : industrie, BTP, commerce, restauration, services à la personne, petite enfance, santé, transport…
Entrée libre.Tout public
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Le Réservoir 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 74 04 53
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English :
4th edition of the “Chasse ton Taff” Career Fair, organized by PARTEGO and the Lunévillois Local Mission.
This event aims to bring together young people, job seekers, and local businesses
Many different industries will be represented: manufacturing, construction, retail, food service, personal services, early childhood education, healthcare, transportation, and more.
Free admission.
L’événement Forum des métiers Lunéville a été mis à jour le 2026-09-09 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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