FORUM DES MÉTIERS ORIENTATION ET FORMATION

Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Forum des métiers 9ème édition de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h à la salle Coste Rouge.

Organisé par la Communauté de Communes Les Avant-Monts, en partenariat avec le Centre d’information et Orientation, les établissements scolaires du territoire et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault.

Forum des métiers 9ème édition de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h à la salle Coste Rouge.

Organisé par la Communauté de Communes Les Avant-Monts, en partenariat avec le Centre d’information et Orientation, les établissements scolaires du territoire et le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault. .

Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 70 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

9th edition of the Forum des métiers from 8:30am to 11:45am and from 1:30pm to 3pm at the Salle Coste Rouge.

Organized by the Communauté de Communes Les Avant-Monts, in partnership with the Centre d’Information et Orientation, local schools and with the support of the Conseil Départemental de l’Hérault.

L’événement FORUM DES MÉTIERS ORIENTATION ET FORMATION Magalas a été mis à jour le 2026-01-26 par 34 OT AVANT-MONTS