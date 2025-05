Forum des opportunités – Village des Solutions, AFPA – Village des Solutions Saint-Herblain, 20 mai 2025 10:30, Saint-Herblain.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 10:30 – 16:00

Gratuit : non Tout public

Besoin d’un coup de pouce pour avancer dans vos projets ? Rendez-vous au Village des Solutions le 20 mai prochain, de 10h à 16h !Venez nous rencontrer, l’Afpa et les nombreux partenaires mobilisés sur cet événement, pour des conseils sur la santé, le handicap, la mobilité, l’emploi, le numérique, le logement, la culture, la formation, etc.« Il n’est pas nécessaire d’avoir un projet pro défini, ce forum est là justement pour susciter des idées, créer des opportunités, confirmer un projet, rencontrer les bons contacts, les bonnes structures, et trouver les réponses à ses questions ! »

Village des Solutions Saint-Herblain 44800

https://www.atdec.org/evenements/forum-des-opportunites/