Forum des plateformes de recherche de l’université Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Jeudi 18 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

L’occasion pour les acteurs concernés de se rencontrer, mieux se connaître et échanger et pour la communauté scientifique de découvrir les compétences, expertises & équipements au sein des plateformes

** Evénement réservé à la communauté universitaire**

Programme

* **9h :** café d’accueil – hall des Amphis

* **9h30 :** ouverture de la journée par les représentants institutionnels – amphi B

* **9h30-10h15 :** conférence « Présentation de l’organisation des plateformes de recherche de l’Université de Rennes »

* **11h-11h40 :** conférence « Empreinte environnementale des plateformes de recherche et développement durable » par Laurent Janneau, chercheur CNRS à Géosciences Rennes

* **12h-13h15 :** coupure déjeuner

* **13h30-14h10 :** conférence « Présentation de l’organisation des plateformes de recherche de l’Université de Rennes »

* **15h-15h40 :** conférence « Démarche qualité sur les plateformes de recherche » par Erelle Le Deun et Loïc Joanny

* **15h45-16h30 :** B2B avec les responsables scientifiques/techniques (inscription sur place) – salles du rez-de-jardin, bâtiment 2

* **16h30-17h30 :** visite de plateformes de recherche sur le site de Beaulieu (inscription sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-18T09:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-18T17:30:00.000+01:00

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/724551?lang=fr

Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine