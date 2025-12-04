Forum des plateformes de recherche de l’université Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes
Forum des plateformes de recherche de l’université Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Rennes Jeudi 18 décembre, 09h00 Ille-et-Vilaine
L’occasion pour les acteurs concernés de se rencontrer, mieux se connaître et échanger et pour la communauté scientifique de découvrir les compétences, expertises & équipements au sein des plateformes
** Evénement réservé à la communauté universitaire**
Programme
———
* **9h :** café d’accueil – hall des Amphis
* **9h30 :** ouverture de la journée par les représentants institutionnels – amphi B
* **9h30-10h15 :** conférence « Présentation de l’organisation des plateformes de recherche de l’Université de Rennes »
* **11h-11h40 :** conférence « Empreinte environnementale des plateformes de recherche et développement durable » par Laurent Janneau, chercheur CNRS à Géosciences Rennes
* **12h-13h15 :** coupure déjeuner
* **13h30-14h10 :** conférence « Présentation de l’organisation des plateformes de recherche de l’Université de Rennes »
* **15h-15h40 :** conférence « Démarche qualité sur les plateformes de recherche » par Erelle Le Deun et Loïc Joanny
* **15h45-16h30 :** B2B avec les responsables scientifiques/techniques (inscription sur place) – salles du rez-de-jardin, bâtiment 2
* **16h30-17h30 :** visite de plateformes de recherche sur le site de Beaulieu (inscription sur place)
Bâtiment 2, Campus de Beaulieu – Université de Rennes Allée Henri Poincaré 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine