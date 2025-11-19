FORUM DES POSSIBLES Clermont-l’Hérault
FORUM DES POSSIBLES
Avenue Stade Clermont-l’Hérault Hérault
Information métiers & formation pour tous !
Vous êtes élève ou étudiant ? salarié en reconversion ? demandeur d’emploi ou en parcours d’insertion ? Le forum des possibles est là pour vous accompagner dans votre réflexion et vous faire découvrir des secteurs d’activité.
La Maison de l’Orientation Mobile et ses partenaires vous y recevront. .
Avenue Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 22 91 60 maisondelorientation.montpellier@laregion.fr
English :
Jobs & training information for all!
German :
Berufsinformation & Ausbildung für alle!
Italiano :
Informazioni su carriere e formazione per tutti!
Espanol :
Información sobre carreras y formación para todos
