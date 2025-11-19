Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FORUM DES POSSIBLES Clermont-l’Hérault

FORUM DES POSSIBLES Clermont-l’Hérault mercredi 19 novembre 2025.

FORUM DES POSSIBLES

Avenue Stade Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19

Information métiers & formation pour tous !
Information métiers & formation pour tous !

Vous êtes élève ou étudiant ? salarié en reconversion ? demandeur d’emploi ou en parcours d’insertion ? Le forum des possibles est là pour vous accompagner dans votre réflexion et vous faire découvrir des secteurs d’activité.

La Maison de l’Orientation Mobile et ses partenaires vous y recevront.   .

Avenue Stade Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 22 91 60  maisondelorientation.montpellier@laregion.fr

English :

Jobs & training information for all!

German :

Berufsinformation & Ausbildung für alle!

Italiano :

Informazioni su carriere e formazione per tutti!

Espanol :

Información sobre carreras y formación para todos

L’événement FORUM DES POSSIBLES Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS