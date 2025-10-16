Forum des Possibles Pontarlier

Forum des Possibles Pontarlier jeudi 16 octobre 2025.

Forum des Possibles

Place Zarautz Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-16 13:30:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

2025-10-16

Le Forum des Possibles est un événement organisé par la Mission Locale, en partenariat avec différents acteurs du territoire, destiné à accompagner les personnes dans la découverte de leur avenir professionnel et personnel.

Objectifs

• Faire découvrir des métiers, secteurs et parcours inspirants.

• Mettre en lien les usagers avec des professionnels, associations et structures locales.

• Ouvrir le champ des possibles à travers des échanges, témoignages et ateliers. .

Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 54 61 milohautdoubs@milobfc.fr

