Forum des Possibles Pontarlier
Forum des Possibles Pontarlier jeudi 16 octobre 2025.
Forum des Possibles
Place Zarautz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-16 13:30:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
2025-10-16
Le Forum des Possibles est un événement organisé par la Mission Locale, en partenariat avec différents acteurs du territoire, destiné à accompagner les personnes dans la découverte de leur avenir professionnel et personnel.
Objectifs
• Faire découvrir des métiers, secteurs et parcours inspirants.
• Mettre en lien les usagers avec des professionnels, associations et structures locales.
• Ouvrir le champ des possibles à travers des échanges, témoignages et ateliers. .
Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 54 61 milohautdoubs@milobfc.fr
L’événement Forum des Possibles Pontarlier a été mis à jour le 2025-09-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS