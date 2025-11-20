Forum des savoir-faire industriels du Vendômois Vendôme – Agence VENDOME Vendôme

Forum des savoir-faire industriels du Vendômois Jeudi 20 novembre, 07h00 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Venez découvrir les différents métiers et les réalisations des entreprises industrielles du Vendômois: – Assister à des démonstrations d’utilisation de machines avec les salariés des entreprises. – Manipuler du matériel. – Echanger avec des salariés sur leurs métiers. – Rencontrer des employeurs et des organismes de formation. Pensez à apporter plusieurs CV pour rencontrer les employeurs.

Une vingtaine d’entreprises, d’organismes de formation et de partenaires de l’emploi et de l’orientation se

Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

